Плющенко: «Костылева — воин, она до сих пор проходит реабилитацию»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» оценил выступление своей подопечной Елены Костылевой на пятом этапе юниорского Гран-при России. 14-летняя фигуристка выиграла турнир.

— Я доволен, даже первым днем, — сказал Плющенко. — Хоть не получился у нас каскад с тройным акселем — я доволен. Лена на сегодняшний день переносит травму, она большая умница и молодец. Настоящий воин, справилась.

Что касается произвольной программы — четыре прыжка ультра-си, на одном дыхании она проехала эту программу, не потеряв скорости. Горжусь своей спортсменкой и благодарю весь тренерский коллектив, который действительно работает каждый божий день, по две-три тренировки с Леной. И удочка, и катание, и раскатки, и отработка программы, вращения. Все сделали большую работу.

Будем готовиться к Омску. Думаю, контент будет такой же, не будем форсировать. У Лены есть еще четверной риттбергер в копилке.

— Над второй оценкой нужно еще работать, как считаете? Комментаторы Первого канала это отметили.

— Конечно, будем добавлять. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом. Знаем, что разбеги перед прыжками чуть длинноваты. Мы их уберем.

После каждого соревнования садимся перед монитором и вместе с тренерами делаем разбор, ставим оценку. Обязательно нужно делать шаг вперед, будем работать над корпусом на дорожке шагов. Лена не смогла сделать хорошие вращения, но она месяц не делала заклон, потому что ей больно было поднимать ногу. Она все еще проходит реабилитацию. Думаю, к Омску будет лучше.

Костылева в сумме набрала 215,56 балла. Второй на этапе Гран-при России в Москве стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).