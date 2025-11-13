Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 20:51

Плющенко: «Костылева — воин, она до сих пор проходит реабилитацию»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» оценил выступление своей подопечной Елены Костылевой на пятом этапе юниорского Гран-при России. 14-летняя фигуристка выиграла турнир.

— Я доволен, даже первым днем, — сказал Плющенко. — Хоть не получился у нас каскад с тройным акселем — я доволен. Лена на сегодняшний день переносит травму, она большая умница и молодец. Настоящий воин, справилась.

Что касается произвольной программы — четыре прыжка ультра-си, на одном дыхании она проехала эту программу, не потеряв скорости. Горжусь своей спортсменкой и благодарю весь тренерский коллектив, который действительно работает каждый божий день, по две-три тренировки с Леной. И удочка, и катание, и раскатки, и отработка программы, вращения. Все сделали большую работу.

Будем готовиться к Омску. Думаю, контент будет такой же, не будем форсировать. У Лены есть еще четверной риттбергер в копилке.

— Над второй оценкой нужно еще работать, как считаете? Комментаторы Первого канала это отметили.

— Конечно, будем добавлять. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом. Знаем, что разбеги перед прыжками чуть длинноваты. Мы их уберем.

После каждого соревнования садимся перед монитором и вместе с тренерами делаем разбор, ставим оценку. Обязательно нужно делать шаг вперед, будем работать над корпусом на дорожке шагов. Лена не смогла сделать хорошие вращения, но она месяц не делала заклон, потому что ей больно было поднимать ногу. Она все еще проходит реабилитацию. Думаю, к Омску будет лучше.

Костылева в сумме набрала 215,56 балла. Второй на этапе Гран-при России в Москве стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Плющенко
Фигурное катание
Елена Костылева
Читайте также
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Арсений Федотов выиграл этап юниорского Гран-при России в Москве

Плющенко: «Для меня Костылева как дочь»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости