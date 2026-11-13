Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Ленков выиграл юниорский Гран-при России в Омске

Дмитрий Сомов

Герман Ленков выиграл соревнования юниоров на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» в Омске. По сумме короткой и произвольной программ представитель петербургской СШОР «Звездный лед» набрал 242,86 балла, следует из официального протокола Федерации фигурного катания на коньках России.

Ленков лидировал после короткой программы с результатом 83,78 балла. В произвольной программе фигурист получил 159,08 балла и также занял первое место. Так он сохранил преимущество по итогам обоих прокатов.

Серебряную медаль завоевал Вадим Воронов из Санкт-Петербурга, представляющий клуб фигурного катания Тамары Москвиной. Он набрал 236,09 балла и поднялся с четвертого места после короткой программы. Третьим стал москвич Марк Лукин (223,86), который после первого дня занимал шестую позицию.

Алдар Самбуев завершил турнир четвертым (221,63 балла), а шедший вторым после короткой программы Илья Мальков занял седьмое место с результатом 213,69 балла.

Ранее Ленков также одержал победу на этапе в Екатеринбурге.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Читайте также
Кризис как шанс. Почему Глушенков может стать сильнее. Колонка Казакова
Дубль Сергеева, Колодин и Сметанин на поле. «Динамо» обыграло медиафутбольный клуб ФК 10
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Федоров и Терновский снялись с этапа Гран-при России в Омске

Гран-при России в Омске, спортивные пары: расписание и результаты короткой программы 14 ноября
Новости
RSS RSS
Все новости