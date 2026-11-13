Ленков выиграл юниорский Гран-при России в Омске

Герман Ленков выиграл соревнования юниоров на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» в Омске. По сумме короткой и произвольной программ представитель петербургской СШОР «Звездный лед» набрал 242,86 балла, следует из официального протокола Федерации фигурного катания на коньках России.

Ленков лидировал после короткой программы с результатом 83,78 балла. В произвольной программе фигурист получил 159,08 балла и также занял первое место. Так он сохранил преимущество по итогам обоих прокатов.

Серебряную медаль завоевал Вадим Воронов из Санкт-Петербурга, представляющий клуб фигурного катания Тамары Москвиной. Он набрал 236,09 балла и поднялся с четвертого места после короткой программы. Третьим стал москвич Марк Лукин (223,86), который после первого дня занимал шестую позицию.

Алдар Самбуев завершил турнир четвертым (221,63 балла), а шедший вторым после короткой программы Илья Мальков занял седьмое место с результатом 213,69 балла.

Ранее Ленков также одержал победу на этапе в Екатеринбурге.