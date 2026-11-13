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Фефелова и Валов выиграли юниорский Гран-при в Омске и одержали пятую победу в сезоне

Дмитрий Сомов

Мария Фефелова и Артем Валов выиграли соревнования танцевальных дуэтов на шестом этапе юниорского Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске. По сумме ритм-танца и произвольного танца спортсмены получили 172,80 балла, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Серебряные медали завоевали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин — 161,66 балла. Бронзу взяли Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров — 159,88 балла.

Для Фефеловой и Валова это пятая победа на турнирах сезона-2026/27. Ранее дуэт первенствовал на двух этапах международного юниорского Гран-при в Китае и Таиланде, турнире серии «Челленджер» в Казахстане и этапе российского Гран-при в Москве.

После изменения расписания омского этапа фигуристам пришлось исполнить оба танца в один день — 12 ноября. Программа выступления юниоров на этом турнире завершится 13 ноября произвольными программами у юношей и девушек.

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