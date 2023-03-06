Энберт считает, что в следующем году Муравьева исполнит четверной прыжок и будет бороться за пьедестал

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире Александр Энберт высказался о перспективах Софьи Муравьевой, которая по итогам финала «Гран-при» заняла пятое место, и оценил выступление Софьи Акатьевой, занявшей четвертое место.

«Ждем от Муравьевой четверных прыжков, у нее прекрасный тройной аксель. В женском одиночном катании нам сложно представить программу без четверных прыжков, это невероятно сложный элемент, но таковы правила игры. Я думаю, на следующий год она исполнит четверной прыжок и будет бороться за пьедестал. У всех тяжелое фигурное катание, но побеждает тот, кто исполняет свою программу лучше всех. Я не вижу никаких проблем, что, если она сделает такой же контент, как у Петросян, то это не позволит ей бороться за первое место. Почему Акатьева вне тройки? Там серьезная конкуренция, от этого не уйти. Она отстала на мизерное количество баллов от призеров, поэтому не назвать это провалом. Софья показала хорошее фигурное катание, у нее была сложная программа, просто конкуренты чуть сильнее оказались. Акатьева исполнила тройной аксель с тройным тулупом просто прекрасный. Судьи невысоко оценили четверной тулуп, но тоже очень хорошо выступила. Это был праздник спорта», — приводит слова Metaratings.ru.

Муравьева является двукратным бронзовым призером первенства России среди юниоров, а также серебряным призером чемпионата России по прыжкам 2022 года.

Акатьева — двукратная победительница первенства России, серебряный призер первенства России среди юниоров и бронзовый призер чемпионата России по прыжкам 2022 года.