Российский фигурист высказался о судействе «Гран-при России»: «Главное, чтобы не было двойных стандартов»

Призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в разговоре с «СЭ» рассказал о своем видении судейства на этапах «Гран-при России» по фигурному катанию. Пока большинство их призеров получает значительно более солидные баллы, чем участники международного «Гран-при».

— Про судейство говорят уже два этапа — то Валиева или Акатьева, то просто про очень высокие баллы тех же Тарасовой и Морозова. Понятно, что судьи сами принимают решения, но у тебя к ним какое отношение?

— Мне кажется, тут надо исходить из такой предпосылки: на отдельно взятом турнире у судейской бригады есть свое понимание фигурного катания, внутренние установки, планка. Одна бригада может поставить всем много баллов. Другая бригада может выйти со строгим настроем и судить жестче. Но даже в серии «Гран-при» при отборе в финал считаются сначала очки за места, потом у кого лучшее место, и только при равенстве всех показателей сравниваются баллы.

Если бы все время один человек судил, тогда можно говорить о предвзятости. Но тут везде разные бригады, и на каждом отдельном турнире все в равных условиях. Главное, чтобы внутри одного турнира не было двойных сравнивать. А сравнивать наш «Гран-при» и международный и разные этапы «Гран-при России» по баллам в принципе не нужно. Лучше все фавориты встретятся в финале или на чемпионате России. При очной встрече лучших можно будет обсуждать, кто сильнее, и какие-то судейские решения, — заключил Энберт.

Прочитать полностью интервью Энберта можно по этой ссылке.