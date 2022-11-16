Туктамышева отреагировала на слова Плющенко о своем возрасте: «Услышать такое — это что-то новое»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала о том, что думает о словах Евгения Плющенко о своем возрасте. Олимпийский чемпион в комментарии ТАСС сказал, что «у Лизы все впереди, она еще юная».

— Как тебе слова Евгения Плющенко, который назвал тебя юной фигуристкой? Он сам до 31 года катался.

— (Смеется.) Жизнь покажет, до скольки я буду кататься. Но юной меня уже мало кто называет. Услышать такое — это что-то новое.

На этапе «Гран-при» в Москве Туктамышева победила, опередив ученицу Плющенко Софью Муравьеву.