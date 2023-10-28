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Сегодня, 15:20

Куликова — о шансе выиграть медаль: «Стараюсь об этом даже не думать. Увидела оценки — и тут же забыла»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Елизавета Куликова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Куликова прокомментировала свое выступление в короткой программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Куликова набрала 68,18 балла за прокат и занимает промежуточное второе место.

«О том, что могу занять теперь призовое место стараюсь даже не думать. Вот увидела оценки и забыла. Немного было легче было чем в Омске, но все равно волновалась... Скажем так, волнительно было, но полегче. Нет, я не расстроена, глаза блестят у меня по другой причине. На самом деле я рада своим оценкам, они выше, чем были ранее. Я не сразу поняла, что именно хочу катать и как надо, но сейчас я прочувствовала программу, поняла, как нужно кататься и добавила в прокат свои эмоции», — сказала Агаева.

Первое место после короткой программы занимает Мария Агаева (70,91 балла), второе — Анна Фролова (70,75). Фаворитом соревнований считалась Майя Хромых, однако ученица Этери Тутберидзе сорвала каскад и занимает промежуточную восьмую строчку.

Фигурное катание
Елизавета Куликова
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