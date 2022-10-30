Худайбердиева и Базин оценили свой прокат на Гран-при России

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин оценили свой победный прокат на втором этапе Гран-при России в Сочи. Пара заняла первое место, набрав солидные для российских соревнований 210,98 балла.

Базин: С произвольным на полную катушку почти откатали. Опять был сбой — мне кажется, мы слишком хотим показать, что наработали. Слишком лежит ответственность, все-таки Тольятти представляем еще, сами понимаете

Мы очень хотим — и нелепые, глупые ошибки, от которых надо избавиться, чтобы быть парой топ-уровня. Мы не должны этого допускать. Впредь этого делать не будем.

Худайбердиева: Ответственность за проделанную работу: мы вышли и в эти 4 минуты должны показать все, что мы сделали. А сделали мы очень много. Этот нерв... У меня нет объяснения, не очень понимаю, что произошло, просто по щелчку.

— Лиза споткнулась о твою ногу и произошло нелепое падение на колено. Коньки твои, не на два размера больше?

Базин: Этим конькам идет третий год, они все повидали уже.

— Ваш произвольный танец — на композицию Sweet Dreams. Как спалось сегодня перед ним?

Худайбердиева: Плохо, если честно. Я просыпалась ночью, не могла долго уснуть. Мне казалось, что я ни о чем не думаю, просто не могу уснуть. Но наверное, мысли перед самой собой, ответственность давила.

Базин: Отвратительно спал ночью, днем попытался поспать — тоже не поспал. Постоянно в голове прокручивались разные истории даже не из фигурного катания.