Фигурист Янченков — о конкуренции: «Смотрим и знаем кто еще соревнуется»

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков прокомментировали свое выступление в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

Екатерина Чикмарева: Волновалась в целом не больше чем обычно... Конечно, был адреналин, волнение было, но не сильно... Да, выросла немного, но тренироваться не сложно. Было не особо тяжеловато, но чувствовалось, что был долгий перерыв перед стартом.

Матвей Янченков: Эмоции потрясающие... Мы были рады выступить в первый раз в сезоне. Очень хороший лед был. Мне все нравится в Казани.

Хороший состав участников, мне нравится. Главное делать свои элементы. Конкуренция ни в плюс, ни в минус. Мы делаем свою работу, хотим радовать своими прокатами. Смотрим, конечно, и знаем, кто еще соревнуется, когда настраиваемая на прокат. Но важнее как выступаем сами. Задача на турнир была попасть в тройку лучших.

Программа еще с прошлого сезона, только новые костюмы добавили. Сильной разницы сразу так нет, не успеваем заметить скачок.

Чикмарева и Янченков набрали за прокат 73,66 балла и заняли промежуточное второе место.