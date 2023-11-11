Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 19:51

Фигурист Янченков — о конкуренции: «Смотрим и знаем кто еще соревнуется»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков прокомментировали свое выступление в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

Екатерина Чикмарева: Волновалась в целом не больше чем обычно... Конечно, был адреналин, волнение было, но не сильно... Да, выросла немного, но тренироваться не сложно. Было не особо тяжеловато, но чувствовалось, что был долгий перерыв перед стартом.

Матвей Янченков: Эмоции потрясающие... Мы были рады выступить в первый раз в сезоне. Очень хороший лед был. Мне все нравится в Казани.

Хороший состав участников, мне нравится. Главное делать свои элементы. Конкуренция ни в плюс, ни в минус. Мы делаем свою работу, хотим радовать своими прокатами. Смотрим, конечно, и знаем, кто еще соревнуется, когда настраиваемая на прокат. Но важнее как выступаем сами. Задача на турнир была попасть в тройку лучших.

Программа еще с прошлого сезона, только новые костюмы добавили. Сильной разницы сразу так нет, не успеваем заметить скачок.

Чикмарева и Янченков набрали за прокат 73,66 балла и заняли промежуточное второе место.

Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
0
Читайте также
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галлямов планирует выпустить рэп-альбом

Осокина — о костюме-трансформере: «Изначально были сложности, но сейчас уже все налажено»
Новости
RSS RSS
Все новости