Двоеглазова рассказала, что не волновалась перед этапом юниорского «Гран-при России» в Москве

Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала выступление на этапе юниорского «Гран-при России» в Москве.

«Не было ли больше волнения на этапе в Москве из-за неожиданного участия? Нет на самом деле, наоборот, даже не почувствовала такого волнения, какое было в Красноярске, потому что все быстро-быстро, три дня было, так получилось, что поспокойнее было, — цитирует ТАСС Двоеглазову. — Даниил Маркович [Глейхенгауз] и Сергей Викторович [Дудаков] меня настроили, сказали слова наставления, еще арена уютная, она меньше, судьи рядом».

На этапе в Москве Двоеглазова победила, набрав 232,93 балла, в произвольной программе она исполнила три четверных прыжка.