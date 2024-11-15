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Сегодня, 15:30

Двоеглазова победила на этапе юниорской серии «Гран-при России» в Москве

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Алиса Двоеглазова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на 5-м этапе юниорской серии «Гран-при России» в Москве — всероссийском турнире «Мемориал А.Г. Горшкова». По сумме двух программ она набрала 232,93 балла.

Второе место заняла Елена Костылева (223,57), а замкнула тройку лидеров Лидия Плескачева (214,51).

5-й этап юниорской серии «Гран-при России»

Итоговое положение:

1. Алиса Двоеглазова (Москва) — 232,93 балла

2. Елена Костылева (Московская область) — 223,57

3. Лидия Плескачева (Москва) — 214,51

4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 210,23

5. Валерия Лукашова (Москва) — 200,58

Алиса Двоеглазова
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