Дуэт Морозов и Еременко снялись с этапа «Гран-при России» в Москве

Дуэт Аннабель Морозов и Игорь Еременко снялись с заключительного этапа «Гран-при России» в Москве из-за травмы спортсменки, сообщает РИА «Новости Спорт».

28 октября Морозов получила травму во время раскатки перед короткой программой, столкнувшись с Елизаветой Шанаевой, которая случайно задела ее ногу лезвием конька. В результате столкновения Аннабель наложили семь швов. 29 октября Морозов и Еременко снялись с произвольного танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Этап российского «Гран-при» в Москве пройдет с 25 по 26 ноября.