Алиев — о возрасте: «Кондратюк как молодая картошечка вкусная. А мы с Самариным уже такие, с гнильцой»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев после выступления в произвольной программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске рассказал о роли возраста в фигурном катании.

«Люблю и поздравляю Сашу Самарина с пьедесталом, мы одни с ним из 90-х тут остались, остальные ребята уже все младше нас. Сейчас тенденция такая, что ребята рано начинают прыгать четверные и в молодом возрасте это всегда проще дается. Марк [Кондратюк], он как молодая картошечка вкусная, а мы тут уже такие, с гнильцой немного. Приятно выигрывать у молодых, потому что доказываешь самому себе, что еще способен бороться.

Рано или поздно все к придет к тому, что будут молодые лидировать. Вот 15 лет назад все катали спокойно не то что до 25, много кто и до 35 катался и это было нормой. Сейчас девочки в 11 лет уже прыгают четверные. Вся наша жизнь — это прогресс, в любом деле так.

Илья Малинин четверным акселем своим так задрал планку, что теперь к ней все стремятся и так будет постепенно в любом деле. Потом и журналист появится, который будет писать по 100 статей в день. А вы будете смотреть и думать, как башка у него не сходит с ума. Нужно просто не ориентироваться на это и кататься пока мне разрешают кататься. При этом осознавать, что есть и молодые ребята, которые давят на пятки. И увидеть момент, когда все уже, надо остановиться», — сказал Алиев.

Алиеву 1 июня исполнилось 24 года. На «Гран-при России» в Красноярске он занял первое место, набрав 260,07 балла. Второе место занял Александр Самарин (256,99), третье — Петр Гуменник (242,77).