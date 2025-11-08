Фигурное катание
8 ноября, 19:00

Дина Хуснутдинова: «Не осознаю всего происходящего, рада, что выступаю именно в Казани»

Елена Федянина
Автор

Фигуристка Дина Хуснутдинова прокомментировала результат короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Она набрала одинаковое количество баллов с Софьей Муравьевой (72,60), но опередила соперницу по технике.

«Не осознаю всего происходящего. Знаю только, что у нас с Муравьевой одинаковые баллы. Я первая из-за техники. Ощущения только положительные, рада выступать именно в Казани, большой груз ответственности, но меня здесь поддерживали родные, знакомые, мои бывшие одногруппники. В Магнитогорске было более волнительно — это был мой первый этап Гран-при по взрослым, я не знала, чего ожидать», — сказала Хуснутдинова.

Спортсменка отметила, что спокойно относится к разнице в компонентах с другими лидерами и нацелена на постепенный прогресс.

«Я не переживаю, что у меня компоненты меньше, чем у других лидирующих девушек. Знаю, что мне нужно много работать над второй оценкой. Девочки катаются не первый сезон, у них мастерство на высшем уровне. Мне надо стремиться к этому, нарабатывать его», — подчеркнула фигуристка.

Хуснутдинова рассказала, что продолжает работу над четверным тулупом, однако в Казани решила не включать элемент в программу.

«Да, я изучала после Магнитогорска четверной тулуп, но сюда я приехала без него. Будем чуть-чуть переделывать под него заходы, мне пока не хватает стабильности на этом прыжке», — поделилась Хуснутдинова.

