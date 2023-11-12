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Сегодня, 14:40

Дикиджи выиграл четвертый этап «Гран-при России» в Казани, Семененко — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владислав Дикиджи стал победителем четвертого этапа «Гран-при России», который проходит в Казани.

За произвольную программу он получил 190,05 балла. По сумме двух выступлений у Дикиджи 287,40 очка и первое место.

Вторую строчку занял Евгений Семененко, у которого 266,24 балла. Он лидировал после короткой программы (98,54), а за произвольную получил 167,70 балла.

Третью строчку на турнире занял Глеб Лутфуллин (257,63 балла).

«Гран-при России»

4-й этап

Казань

Мужчины, итоговое положение

1. Владислав Дикиджи — 287,40 балла

2. Евгений Семененко — 266,24

3. Глеб Лутфуллин — 257,63

Произвольная программа

1. Владислав Дикиджи — 190,05 балла

2. Глеб Лутфуллин — 171,19

3. Евгений Семененко — 167,70

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
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