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Сегодня, 16:55

Дикиджи стал победителем этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Владислав Маслов
Корреспондент
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владислав Дикиджи выиграл петербургский этап «Гран-при России» среди мужчин.

20-летний спортсмен набрал 302,47 баллла (102,22 за короткую программу и 200,25 — за произвольную). Дикиджи представляет Санкт-Петербург.

Второе место занял Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) — 272,68 балла, на третьей строчке — Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 267,14.

Гран-при России, 5-й этап. Санкт-Петербург

Мужчины. Произвольная программа

1. Владислав Дикиджи — 200,25
2. Дмитрий Алиев — 179,77
3. Глеб Лутфуллин — 173,73
4. Андрей Мозалев — 171,88
5. Михаил Терновский — 169,44
6. Петр Гуменник — 169,25
7. Макар Игнатов — 158,52

Итог

1. Владислав Дикиджи — 302,47
2. Дмитрий Алиев — 272,68
3. Глеб Лутфуллин — 267,14
4. Андрей Мозалев — 262,22
5. Михаил Терновский — 256,61
6. Петр Гуменник — 254,69
7. Макар Игнатов — 241,01

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Дмитрий Алиев
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