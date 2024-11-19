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Сегодня, 21:10

Депутат Госдумы обратил внимание на запрет плаката про Белгород на фигурном катании после материала «СЭ»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Депутат Госдумы Алексей Журавлев раскритиковал ситуацию на «Гран-при России» по фигурному катанию, где болельщикам спортсменки из Курска Виктории Дорошевской первоначально не дали пронести плакаты на «ЦСКА-Арену». На одном из них было написано «Белгород и Курск в каждом сердце».

Впервые о ситуации рассказал «СЭ» в субботнем репортаже с мероприятия, в воскресенье историю подтвердила в интервью нашему изданию сама Дорошевская и заявила, что не видит в плакате «ничего плохого». Как оказалось, плакат разрешили пронести после 25-минутных споров.

— Ситуацию в фигурном катании, конечно, проконтролирую. Напишу депутатский запрос. На основании каких законов это происходило? — заявил Журавлев в эфире передачи «Есть тема».

Фигурное катание
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