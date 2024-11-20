Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 13:34

Дегтярев рассказал, что его впечатляют результаты российских фигуристов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр спорта России Михаил Дегтярев оценил результаты российских фигуристов в текущем сезоне.

20 ноября глава Минспорта встретился с исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антоном Сихарулидзе

«Результаты наших фигуристов впечатляют. В лице Антона Тариэльевича поздравил спортсменов и поблагодарил федерацию и тренеров за высокие результаты», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

17 ноября в Москве завершился четвертый этап «Гран-при России». Победительницей соревнований среди женщин стала Аделия Петросян. У мужчин выиграл Евгений Семененко. Среди спортивных пар победу одержали Александра Степанова и Иван Букин.

Источник: https://t.me/Degtyarev_Info/16101
Фигурное катание
Михаил Дегтярев
Читайте также
В Кремле заявили о неприемлемости для РФ заморозки конфликта на Украине
Песков назвал обвинения РФ в обрыве кабелей в Балтийском море абсурдными
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Британский таблоид Express допустил тайную сделку Трампа с Украиной
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Депутат Госдумы обратил внимание на запрет плаката про Белгород на фигурном катании после материала «СЭ»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости