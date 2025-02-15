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15 февраля 2025, 19:59

Дарья Садкова: «Знала, что несмотря ни на что должна исполнить тройной тулуп»

Фигуристка Дарья Садкова, занимающая седьмое место после короткой программы в «Гран-при России» в Красноярске, рассказала о волнении перед прокатом и как после неудачного лутца смогла завершить каскад успешным тройным тулупом.

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«На тренировках у меня все было хорошо, мы набирались важного опыта на стартах. Надеюсь, что на следующих стартах я буду выступать увереннее в короткой программе, потому что для меня она достаточно нервная, от нее многое зависит, поэтому я очень стрессую. Между не самым удачным лутцем и тройным тулупом у меня не было никаких мыслей. Я знала, что несмотря ни на что должна исполнить этот тройной тулуп, поэтому просто прицепила его на автомате и даже подумать не успела», — приводит «РБ Спорт» слова Садковой.

После короткой программы в соревнованиях женщин на финале Гран-при России в Красноярске лидирует Софья Муравьева с результатом 77,01.

Источник: РБ Спорт
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Дарья Садкова
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