Садкова — о бронзе: «Оказалась на пьедестале, потому что Валиева показала не тот результат. Жалко, конечно»

Фигуристка Дарья Садкова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала свое выступление на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

Садкова набрала 214,54 балла по сумме двух дней и заняла третье место.

«Сейчас немножечко в шоке… Честно, была уверена, что стану четвертой. Уже сидела в раздевалке, переоделась, сняла коньки… И тут ко мне заходит Алина Горбачева, поздравляет с бронзой. Говорит, что Камила четвертая… Я в шоке. После своего проката были ощущения, что не полностью удалось сделать программу так, как я хотела. Не удалось сделать четверной прыжок, но я собралась и справилась с остальной программой, сделала все чисто.

Понятное дело, что я оказалась на пьедестале не за счет того, что сделала свой максимум, а потому что Камила не показала тот результат, который помог бы ей остаться на первом месте. Я находилась под впечатлением, сначала никаких эмоций не было. Жалко, конечно, что Камила не попала на пьедестал, мы с ней в Казани на тренировках вместе были, общались все эти три дня. Казань для меня тоже важный город. Раньше, когда я была маленькая, очень часто приезжала в Казань на соревнования.

В этом сезоне обе программы мне ставил Даниил Маркович Глейхенгауз. Это новый стиль для меня, в предыдущем сезоне были более нежные программы, более лиричные. Здесь же надо уже показывать эмоции. И мне это безумно нравится. Сначала я была под впечатлением от музыки короткой программы, а потом еще и узнала, что Адель будет в произвольной… Честно, была в шоке. Люблю песню «Rolling in the Deep», так что стараюсь показывать эмоции, не скрывать», — сказала Садкова.

Победителем этапа «Гран-при России» в Казани стала Софья Муравьева, получившая 228,21 балла по сумме двух прокатов. На второй строчке — Алина Горбачева (219,09). Олимпийская чемпионка Камила Валиева получила 213,59 балла и заняла четвертое место.