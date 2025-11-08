Фигурное катание
8 ноября, 18:45

Дарья Садкова — о футболе: «Это другой вид спорта, нужно знать правила»

Елена Федянина
Автор

Фигуристка Дарья Садкова призналась, что не рассматривает возможность попробовать себя в роли футбольного комментатора.

«Нет, я просто не погружаюсь и не погружена в эту сферу. Это другой вид спорта. И для того, чтобы комментировать матчи, нужно знать правила. Все-таки фигурное катание — это уже моя профессия, я тренируюсь и занимаюсь этим видом спорта уже 12 лет, если не ошибаюсь. И, конечно, я разбираюсь в нем больше, чем в футболе», — отметила спортсменка.

Также фигуристка рассказала, что получила положительные отзывы после своих первых эфиров в роли комментатора, но пока не планирует менять направление работы.

«Были немного такие мысли, потому что мне сказали, что особенно первое комментирование для первого раза — это было достаточно хорошо. И для человека, который ни разу в жизни это не делал, кто-то сказал, что прям как будто твое, твоя сфера, твоя деятельность, и у тебя очень хорошо получается. Но пока тоже не акцентирую на это внимание и стараюсь идти по тому плану, который у меня есть на данный момент», — сказала Садкова.

Дарья Садкова
Фигурное катание
