Чикмарева и Янченков выиграли короткую программу в финале «Гран-при России» среди юниоров
Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют после короткой программы в соревновании пар в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге. Спортсмены получили за прокат 74,73 балла.
Второе место заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, набравшие 70,21 балла. Третьими стали Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев — 65,58 балла.
Произвольные программы пары представят в пятницу, 3 марта.
«Гран-при России»
Финал
Санкт-Петербург
Пары, КМС
Короткая программа
1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 74,73
2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 70,21
3. Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев — 65,58
4. Мария Дыбкова/Алексей Хвалько — 65,26
5. Елизавета Романова/Валерий Назаров — 64,05
6. Анна Москалева/Максим Ложкин — 62,55
7. Майя Шегай/Игорь Шамшуров — 58,58
8. Анастасия Егорова/Родион Маринский — 56,56