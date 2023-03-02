Чикмарева и Янченков выиграли короткую программу в финале «Гран-при России» среди юниоров

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют после короткой программы в соревновании пар в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге. Спортсмены получили за прокат 74,73 балла.

Второе место заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, набравшие 70,21 балла. Третьими стали Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев — 65,58 балла.

Произвольные программы пары представят в пятницу, 3 марта.

«Гран-при России»

Финал

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Короткая программа

1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 74,73

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 70,21

3. Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев — 65,58

4. Мария Дыбкова/Алексей Хвалько — 65,26

5. Елизавета Романова/Валерий Назаров — 64,05

6. Анна Москалева/Максим Ложкин — 62,55

7. Майя Шегай/Игорь Шамшуров — 58,58

8. Анастасия Егорова/Родион Маринский — 56,56