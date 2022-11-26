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Сегодня, 16:24

Мишина/Галлямов — об ошибках в Перми: «Была микротравма. Прыгать получается, вращения не лучшим образом»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чемпионы мира и призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина/Александр Галлямов рассказали о прокате короткой программы в Перми и ошибках в выступлении:

Галлямов: Что с ногой? Микротравма была, неделю назад получена. Пытался залечить, прыгать получается, вращения пока не самым лучшим образом. Помарки хорошие были. Бывает, лед скользкий, никто от этого не застрахован. Забудем это. Воспримем как обычную ситуацию, которой не надо придавать значение. Поэтому мы с Настей после проката просто ухмыльнулись на эту ситуацию, поедем завтра произвольную.

— Как поедете-то?

Мишина: А у нас что, есть варианты?

Галлямов: Выбор есть. Нужно выступить в произвольной программе, мы же не зря сюда приехали. Отдохнем, подготовимся, выступим, все просто,

— Как тренер отреагировал?

Мишина: Тренер никогда не реагирует остро — ни на хорошие, ни на плохие прокаты. Все спокойно, в штатном режиме, ошибки будем разбирать дома, сейчас это не имеет смысла.

— Саша, как выступается фактически дома?

Галлямов: Да, это еще один дом. Очень хорошо, публика замечательно нас приняла. Рады, что удалось устроить небольшое шоу. Публика обрадовалась еще на разминке. Разминочный зал не позволяет делать поддержки парникам, поэтому пришлось разминаться на льду. Зрители очень тепло отреагировали. Из родственников здесь семья крестного, они здесь живут, приехали поболеть.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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