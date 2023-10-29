Букин о долгой совместной карьере со Степановой: «Нужно уделять время отношениям, хотя невозможно не ссориться»

Призер чемпионатов мира в танцах на льду Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, после выступления на третьем этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске поделился секретом долгих совместных выступлений со своей партнершей.

«Напутствие молодым? У меня один ответ: должно быть очень хорошее взаимопонимание в паре. Без человеческих отношений внутри пары, дружбы, поддержки, никогда не произойдет магии, все время будет какая-то преграда для того, чтобы достигать цель. Если у вас есть объединительная цель, то этого недостаточно.

Нужно еще уделять время взаимоотношениям, поддержке, где-то повеселить, где-то построже отнестись. Сашка со мной любит построже. Она — строгая девочка. Конечно, невозможно идеально идти всегда, не ссориться, как роботам. Бывают недопонимания, но к ним нужно относиться проще, потому что есть одна цель», — сказал Букин.

Степанова и Букин вернулись в спорт после полуторагодового перерыва, связанного с беременностью партнерши. Фигуристы выиграли этап «Гран-при России» в Красноярске, набрав 215,27 балла по сумме двух прокатов.