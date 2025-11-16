Букин признался, что перегорел перед выступлением на Гран-при России в Москве

Фигуристы Иван Букин и Александра Степанова прокомментировали победу на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Они набрали 210,10 балла.

«Я больше доволен сегодня Cашей, чем собой. Но очень радостно, что этап прошел с тем ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за такой короткий срок. Я, наверное, перегорел чуть-чуть сегодня. С самого утра уже жаждал кататься. Тренировка была аж в нервозе. Долгое ожидание, наверное, привело меня к тому, что я вышел с мыслью — так, спокойно, не надо рвать. Хотелось бы здесь попробовать, наоборот, рискнуть, но я понял, что, возможно, это приведет к каким-то моим ошибкам. А Cаша была как та звезда, за которой я все время гнался, но не смог в итоге догнать. Она молодец», — приводит слова Букина ТАСС.

Степанова рассказала, что дальше они будут готовиться к чемпионату России.

«У нас сейчас есть время, чтобы точечно отработать все детали, каждый элементик. И, конечно, в общем плане физически мы должны больше выдерживать, докатывать обе программы, чтобы визуально не было спуска — программа всегда должна идти наверх, чтобы срывать аплодисменты. Потому что зритель — это самый первостепенный судья наших прокатов», — сказала Степанова.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря на арене «Юбилейный».