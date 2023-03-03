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Сегодня, 12:41

Бойкова с Козловским и Мишина с Галлямовым выступят друг за другом в короткой программе финала Гран-при

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во дворце спорта «Юбилейный» прошла жеребьевка на короткую программу в финале взрослого Гран-при.

Лидеры российского парного катания выступят друг за другом. Пятый номер вытащили Евгения Тарасова / Владимир Морозов, шестой — Анастасия Мишина / Александр Галлямов, седьмой — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Порядок выступлений в короткой программе в парном катании:

1. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов
2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук
3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов
4. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев
5. Евгения Тарасова / Владимир Морозов
6. Анастасия Мишина / Александр Галлямов
7. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
8. Дарья Бояринцева / Роман Плешков

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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