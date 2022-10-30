Бойкова и Козловский выиграли этап «Гран-при России» в Сочи в парном катании
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли этап «Гран-при России» в Сочи.
Спортсмены показали лучший результат в произвольной программе, набрав 145,19 балла. По сумме двух программ Бойкова и Козловский получили 228,36 балла.
Второе место по итогам соревнований заняли Анастасия Мухоротова и Дмитрий Евгеньев, у которых 217,27 балла по сумме двух выступлений. На третьей строчке — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (214,22).
«Гран-при России». Этап в Сочи
Пары. Произвольная программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 145,19
2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 140,51
3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 138,22
4. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 129,22
5. Карина Акопова — Никита Рахманин — 121,67
6. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 117,93
Итог
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 228,36
2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 217,27
3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 214,22
4. Карина Акопова — Никита Рахманин — 198,09
5. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 194,92
6. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 182,13