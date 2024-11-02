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Сегодня, 17:39

Бойкова и Козловский стали лучшими в короткой программе на втором этапе «Гран-при России»

Алина Савинова
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Выступающие в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на втором этапе «Гран-при России» в Казани.

Спортсмены из Санкт-Петербурга получили за свое выступление 80,92 балла. Они обошли Елизавету Осокину и Артема Грицаенко, набравших 73,22 балла.

В соревнованиях среди спортивных пар приняли участие только два дуэта. Ранее Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись с этапа из-за травмы партнерши. На утренней тренировке фигурист сильно задел Хабибуллину на выезде из прыжка, и спортсменке пришлось наложить три шва.

«Гран-при России». 2-й этап. Казань

Пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 80,92

2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 73,22

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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