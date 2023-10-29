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Сегодня, 12:10

Бойкова и Козловский победили в парах на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Руслан Минаев
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями в парах на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Дуэт набрал 221,20 балла (74,52 балла за короткую программу и 146,68 балла за произвольную).

Второе место заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, которые набрали 214,93 балла (72,05 + 142,88). Третьими стали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов с 205,70 балла (71,81 + 133,89).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 11 по 12 ноября.

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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