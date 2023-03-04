Бойкова и Козловский опередили Тарасову и Морозова на 0,05 балла в короткой программе в финале Гран-при России

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали лучший результат в короткой программе у пар в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали 83,73 балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые уступили лидерам 0,05 балла. На третьей строчке — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,80 балла).

Пары выступят с произвольными программами в воскресенье, 5 марта.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Короткая программа, пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 83,73

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 83,68

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,80

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 79,05

5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 77,32

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 76,52

7. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 74,53

8. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 68,55

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