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Сегодня, 16:05

Бетина Попова отметила прогресс фигуристов Хаврониной и Чиризано

Алина Савинова
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Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что выступление пары Ирина Хавронина — Дарио Чиризано на этапе «Гран-при России» в Сочи показало прогресс фигуристов.

«Ирина с Дарио допустили ошибку на хореоэлементе, но стоимость хореоэлемента не столь велика. Была видна проделанная работа с контрольных прокатов, и произвольный танец пролетел буквально на одном дыхании, очень уверенно. Но это как было на трансляции, вживую это, конечно, могло быть иначе», — цитирует ТАСС Попову.

Хавронина и Чиризано заняли второе место в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Сочи.

Источник: https://tass.ru/sport/16216277
Фигурное катание
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