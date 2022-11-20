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Сегодня, 10:30

Бетина Попова оценила выступление Трусовой на «Гран-при России» в Самаре

Виктория Кравченко
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Бывшая фигуристка Бетина Попова рассказала, что думает о выступлении Александры Трусовой с короткой программой на этапе «Гран-при России» в Самаре.

«На самом деле, видно, что Саша по сравнению с прошлым своим этапом сильно прибавила в форме. Я не скажу, что это было плохое выступление.

Да, была очень серьезная ошибка, которая в короткой программе стоит безумно дорого. Эта «бабочка» на акселе — очень серьезный срыв элемента. Но нельзя сказать, что у Саши сейчас провал. Скорее, наоборот, она восстанавливает форму», — цитирует Бетину «Газета.ru».

Она подчеркнула, что к спортсменкам, прошедшим олимпийский сезон нужно относится лояльнее.

Трусова заняла третье место по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Самаре. Лидером стала Софья Самоделкина. Второй результат показала Анна Фролова.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/19/19076359.shtml
Александра Трусова
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