Бетина Попова оценила выступление Трусовой на «Гран-при России» в Самаре

Бывшая фигуристка Бетина Попова рассказала, что думает о выступлении Александры Трусовой с короткой программой на этапе «Гран-при России» в Самаре.

«На самом деле, видно, что Саша по сравнению с прошлым своим этапом сильно прибавила в форме. Я не скажу, что это было плохое выступление.

Да, была очень серьезная ошибка, которая в короткой программе стоит безумно дорого. Эта «бабочка» на акселе — очень серьезный срыв элемента. Но нельзя сказать, что у Саши сейчас провал. Скорее, наоборот, она восстанавливает форму», — цитирует Бетину «Газета.ru».

Она подчеркнула, что к спортсменкам, прошедшим олимпийский сезон нужно относится лояльнее.

Трусова заняла третье место по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Самаре. Лидером стала Софья Самоделкина. Второй результат показала Анна Фролова.