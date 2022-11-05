Бетина Попова: «Если говорить о давлении, Валиева в своей карьере уже многое ощутила»

Хореограф и тренер Бетина Попова оценил выступление Камилы Валиевой в короткой программе на «Гран-при России» в Казани.

«По этому этапу видно, что многие спортсмены лучше чувствуют свои программы и начинают прикатывать их. Это было видно и у Камилы сегодня, она была очень хороша. Если говорить о давлении, Камила в своей карьере уже многое ощутила, выступление в родных стенах для такого профессионала не должно являться каким-то давящим фактором, скорее, наоборот, это радость выступать перед такой публикой в этом дворце», — сказала Попова ТАСС.

Валиева выиграла короткую программу на третьем этапе «Гран-при», набрав 83,30 балла.

Отметим, что фигуристка является уроженкой Казани.