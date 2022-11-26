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Сегодня, 17:06

Бестемьянова — о прокате Муравьевой: «Софья давно уже хорошо катается, она прекрасная, роскошная спортсменка»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об итогах короткой программы женщин на шестом этапе «Гран-при России».

«Муравьева и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она прекрасная, роскошная и красивая спортсменка. Сейчас просто стала немного постабильнее и почувствовала немного уверенности. Ждем произвольную программу», — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.

Короткую программу на этапе «Гран-при России» в Перми выиграла Софья Муравьева, набрав 81,59 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (78,74). Третьей стала Ксения Синицына (70,94).

В воскресенье, 27 ноября, женщины выступят с произвольными программами.

Источник: https://metaratings.ru/news/bestemyanova-muraveva-prekrasnaya-roskoshnaya-i-krasivaya-sportsmenka-seychas-stala-postabilnee-1423974/
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Софья Муравьева
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