Хромых — о первых соревнованиях за полтора года: «В голове новые штучки, с которыми непонятно как бороться»

Российская фигуристка Майя Хромых поделилась впечатлениями от проката произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

«Очень сложно было тут выступать. Долго привыкаешь к соревнованиям и быстро отвыкаешь… Я думала, что намного легче будет, что я приду, настроюсь и откатаю как раньше. Но как раньше уже не будет. В голове новые штучки, с которыми непонятно как бороться. Все решается через время и через тренировки.

Ехала в целом нормально, но не хватило концентрации на концовку. Начала придумывать себе что-то, вспоминать свои старые ошибки… В результате пошла и на голову приземлилась. Но что мне плакать, что ли теперь? Плачу я в номере. Я рада что я здесь сегодня, пусть я падаю, пусть корячусь, но я здесь. Хорошо, что не сижу дома, а выступаю», — сказала Хромых.

Хромых не выступала на соревнованиях более 580 дней. Она уже представила свою произвольную программу на турнире в Красноярске и по сумме двух выступлений набрала 193,22 балла.