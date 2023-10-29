Авербух считает произвольную программу Фроловой лучшей с точки зрения постановки

Хореограф Илья Авербух поделился мнением о результатах третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске.

У женщин соревнования выиграла Анна Фролова. Второе место заняла Вероника Яметова. Тройку лидеров замкнула Мария Агаева.

«Для меня самое запоминающееся выступление — это произвольная программа Анны Фроловой. С точки зрения постановки она лучшая, а с точки зрения техники и Яметова, и Кулешова себя очень хорошо показали. Майя Хромых пропустила достаточно много соревнований и сейчас входит в форму, ей нужно дать время. Безусловно, сейчас в силу смещения возраста у спортсменов их тренеры не ставят сложные элементы в программе, подводя их к форме, когда они перейдут семнадцатилетний рубеж», — цитирует RT Авербуха.

Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.