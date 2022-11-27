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Сегодня, 16:10

Авербух считает, что тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заслуживает памятника

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о победе российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе «Гран-при России».

«Лиза выиграла два этапа Гран-при, хочется ее поздравить, она большая молодец, ждем ее выступлений на чемпионате страны. То, что она поддерживает форму такого уровня, — огромная заслуга великого тренера Алексея Николаевича Мишина, я нарочито говорю слово «великий», такие тренеры, как Мишин и Тамара Николаевна Москвина, своим ребятам помогают всегда, это петербургская школа. Возле их катков я бы поставил отдельные памятники», — приводит ТАСС слова Авербуха.

Туктамышева стала победительницей этапа «Гран-при России» в Перми, набрав 239,94 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,15). Тройку призеров замкнула Алина Горбачева (210,86).

Источник: https://tass.ru/sport/16437337
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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