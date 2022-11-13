Авербух — о победе Туктамышевой: «Вдвойне приятно, что эту произвольную для Лизы поставил я»

Серебряный призер Олимпийский игр Илья Авербух поделился впечатлениями от победы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Я поздравляю Лизу. Вдвойне приятно, что эту произвольную для Лизы поставил я, и рад, что эта программа принесла ей такую красивую победу», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Туктамышева по сумме двух программ набрала 234,63 балла и заняла первое место на четвертом этапе «Гран-при России». Второй стала ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева (230,56). Тройку лидеров замкнула подопечная Этери Тутберидзе Софья Акатьева (225,37).