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Авербух — о победе Туктамышевой: «Вдвойне приятно, что эту произвольную для Лизы поставил я»

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийский игр Илья Авербух поделился впечатлениями от победы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Я поздравляю Лизу. Вдвойне приятно, что эту произвольную для Лизы поставил я, и рад, что эта программа принесла ей такую красивую победу», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Туктамышева по сумме двух программ набрала 234,63 балла и заняла первое место на четвертом этапе «Гран-при России». Второй стала ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева (230,56). Тройку лидеров замкнула подопечная Этери Тутберидзе Софья Акатьева (225,37).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/13/19024747.shtml
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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