Авербух отметил выступления дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола

Серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух заявил, что дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, выступающий в танцах на льду, постепенно завоевывает авторитет у судей благодаря своим выступлениям.

«Сегодня был очень интересный танцевальный турнир — все первые три пары показали очень достойные выступления. Разница в сотых говорит о том, что в произвольном танце предстоит равная борьба. Мне очень понравились и Софья Тютюнина с Андреем Багиным, и Ирина Хавронина с Дарио Чиризано, у каждой пары есть свои плюсы», — сказал Авербух ТАСС.

Кагановская и Ангелопол лидируют по итогам ритм-танца на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве, набрав 78,01 балла. Второй результат показали Софья Тютюнина и Андрей Багин (77,73), третий — Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (77,26).