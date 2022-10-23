Авербух оценил выступления дуэта Морозовой и Кагановской на «Гран-при России»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух оценил выступления танцевальных дуэтов Аннабель Морозова/Дэвид Нарижный и Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол на первом этапе «Гран-при России».

Морозова и Нарижный стали победителями первого этапа, который проходит в Москве. По сумме ритм-танца и произвольного танца они набрали 199,57 балла. Кагановская и Ангелопол стали вторыми (189,04 балла), третья строчка у Яны Матвейшиной и Тимофей Субботин (135,05).

«Очень хорошее впечатление оставила пара Василисы и Валерия. У них интересная, ярка программа, сама пара еще молодая. Также красивая пара получилась у Морозовой и Нарижного, я думаю, что это хорошая заявка на сезон у обеих пар», — цитирует Авербуха ТАСС.

Следующий этап Гран-при пройдет с 28 по 30 октября в Сочи.