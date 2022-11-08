Авербух надеется, что Дэвис и Смолкин выступят на чемпионате России по фигурному катанию

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал новость о том, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пропустят этап «Гран-при России» в Москве.

«Ждем ребят на чемпионате России. Это главный турнир, который определяет состав сборной России. Соответственно, они не смогут выступить в финале «Гран-при России». Конечно, спортсменам надо соревноваться, но у них очень интересная программа, они хорошо готовы, поэтому будем ждать ребят на чемпионате России», — приводит ТАСС слова Авербуха.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря, а финал «Гран-при России» — в Сочи с 3 по 5 марта.