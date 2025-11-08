Фигурное катание
8 ноября, 20:10

Артур Даниелян: «Не хочу думать, что я иду третьим. Хочется просто откатать»

Елена Федянина
Автор

Фигурист Артур Даниелян поделился эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Он показал третий результат.

«Занятое место после короткой программы не осознал, не понял. Но не хочу думать о том, что я иду третьим. Хотя у меня давненько не было такого высокого результата. Хочется на таком подъеме выйти завтра и откатать. В этом сезоне мы делаем ставку на чистоту программ, чтобы показать компоненты, эмоции, образ, чтобы все блестело. Хочется доказать себе, что я еще умею, могу», — сказал Даниелян.

С произвольными программами фигуристы выступят 9 ноября.

Артур Даниелян
Фигурное катание
  • ShadowPavel

    Вперед, только вперед Где 3 , там не за горами и второе и первое Удачи

    11.11.2025

  • BobIG

    Прекрасный результат!!!

    10.11.2025

  • Olya Kalachikova

    Хороший результат,:thumbsup: в дальнейшем удачи и новых побед! :trophy:

    09.11.2025

  • Lego

    Очень хороший результат! Не надо много думать- делай и всё получится

    09.11.2025

  • Labubal

    Повезло казанцам, видели все вживую, по телеку не те эмоции

    09.11.2025

    • Владислав Дикиджи — о короткой программе в Казани: «Доволен на 8 из 10»

    Галлямов: «В короткой программе не все сложилось, как мы хотели»

