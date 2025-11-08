Артур Даниелян: «Не хочу думать, что я иду третьим. Хочется просто откатать»

Фигурист Артур Даниелян поделился эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Он показал третий результат.

«Занятое место после короткой программы не осознал, не понял. Но не хочу думать о том, что я иду третьим. Хотя у меня давненько не было такого высокого результата. Хочется на таком подъеме выйти завтра и откатать. В этом сезоне мы делаем ставку на чистоту программ, чтобы показать компоненты, эмоции, образ, чтобы все блестело. Хочется доказать себе, что я еще умею, могу», — сказал Даниелян.

С произвольными программами фигуристы выступят 9 ноября.