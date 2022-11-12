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12 ноября, 15:37

Российская фигуристка заявила самую сложную программу в истории. Она рассказала, почему не получилось

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала журналистам о своих впечатлениях от короткой программы на четвертом этапе «Гран-при России». Зинина заявила самую сложную из возможных программ — тройной аксель, тройной флип, тройной лутц + тройной риттбергер, но сделала лишь двойной аксель и каскад с тулупом.

«Эмоции положительные, немного подзажалась с элементами. Надеюсь, зрители видят прогресс. Я много работала над своей программой. Планировала самый сложный контент — тройной аксель, лутц+риттбергер. Но сложились обстоятельства непреодолимой силы. Когда? Давайте не будем про это. Передо мной стоит цель сделать самую сложную короткую программу в истории. Я хочу выигрывать, поэтому нужно ставить самые высокие цели», — сказала Зинина.

Фигурное катание
Анастасия Зинина
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