Анастасия Мишина/Александр Галлямов: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Омске

Появилось видео выступления Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с произвольной программой на этапе «Гран-при России» в Омске.

Фигуристы показали лучший результат, набрав 159,48 балла за прокат.

Мишина и Галлямов стали победителями этапа в Омске у пар, они получили 232,98 балла по сумме двух выступлений. На втором месте — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67 балла), на третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).