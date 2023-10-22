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Сегодня, 18:10

Анастасия Мишина/Александр Галлямов: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Омске

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Появилось видео выступления Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с произвольной программой на этапе «Гран-при России» в Омске.

Фигуристы показали лучший результат, набрав 159,48 балла за прокат.

Мишина и Галлямов стали победителями этапа в Омске у пар, они получили 232,98 балла по сумме двух выступлений. На втором месте — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67 балла), на третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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