Гленн снялась с этапа Гран-при Японии, на котором выступят Петросян и Горбачева

Американская фигуристка Эмбер Гленн не примет участия в этапе международной серии Гран-при в Японии, сообщает пресс-служба ISU. Турнир пройдет с 27 по 29 ноября в Токио.

В соревнованиях заявлены две россиянки — Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Первой в резервном списке участниц значится японка Саки Мияке. Однако она не сможет заменить Гленн, поскольку в турнире уже заявлены три представительницы Японии — максимально допустимое количество фигуристок от одной страны.

Таким образом, освободившееся место на этапе может получить выступающая за Белоруссию Виктория Сафонова.