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Американская фигуристка Эмбер Гленн снялась с этапа Гран-при Японии

Гленн снялась с этапа Гран-при Японии, на котором выступят Петросян и Горбачева

Руслан Минаев

Американская фигуристка Эмбер Гленн не примет участия в этапе международной серии Гран-при в Японии, сообщает пресс-служба ISU. Турнир пройдет с 27 по 29 ноября в Токио.

В соревнованиях заявлены две россиянки — Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Первой в резервном списке участниц значится японка Саки Мияке. Однако она не сможет заменить Гленн, поскольку в турнире уже заявлены три представительницы Японии — максимально допустимое количество фигуристок от одной страны.

Таким образом, освободившееся место на этапе может получить выступающая за Белоруссию Виктория Сафонова.

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Виктория Сафонова
Эмбер Гленн
Фигурное катание
Саки Мияке
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