Алиев выиграл этап «Гран-при России» в Казани в мужском катании
Дмитрий Алиев выиграл этап «Гран-при России» в Казани в мужском одиночном катании.
Фигурист показал лучший результат в произвольной программе (192,99) и оказался лучшим по сумме двух прокатов (280,95).
Второе место занял Андрей Мозалев (272,71), третьим стал Иван Попов (243,28).
«Гран-при России»
3-й этап
Казань
Мужчины
Произвольная программа
1. Дмитрий Алиев — 192,99
2. Андрей Мозалев — 174,50
3. Иван Попов — 157,38
4. Артур Даниелян — 149,86
5. Владислав Катичев — 133,43
6. Роман Атояр — 130,59
7. Артем Алейников — 121,41
8. Владимир Ощепков — 119,97
9. Владимир Кузнецов — 113,58
10. Евгений Зенкин — 104,40
Итоговое положение
1. Дмитрий Алиев — 280,95
2. Андрей Мозалев — 272,71
3. Иван Попов — 243,28
4. Артур Даниелян — 225,68
5. Роман Атояр — 206, 72
6. Владислав Катичев — 200,02
7. Артем Алейников — 189,14
8. Владимир Ощепков — 174,87
9. Владимир Кузнецов — 165,07
10. Евгений Зенкин — 162,17