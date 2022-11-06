Алиев выиграл этап «Гран-при России» в Казани в мужском катании

Дмитрий Алиев выиграл этап «Гран-при России» в Казани в мужском одиночном катании.

Фигурист показал лучший результат в произвольной программе (192,99) и оказался лучшим по сумме двух прокатов (280,95).

Второе место занял Андрей Мозалев (272,71), третьим стал Иван Попов (243,28).

«Гран-при России»

3-й этап

Казань

Мужчины

Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев — 192,99

2. Андрей Мозалев — 174,50

3. Иван Попов — 157,38

4. Артур Даниелян — 149,86

5. Владислав Катичев — 133,43

6. Роман Атояр — 130,59

7. Артем Алейников — 121,41

8. Владимир Ощепков — 119,97

9. Владимир Кузнецов — 113,58

10. Евгений Зенкин — 104,40

Итоговое положение

1. Дмитрий Алиев — 280,95

2. Андрей Мозалев — 272,71

3. Иван Попов — 243,28

4. Артур Даниелян — 225,68

5. Роман Атояр — 206, 72

6. Владислав Катичев — 200,02

7. Артем Алейников — 189,14

8. Владимир Ощепков — 174,87

9. Владимир Кузнецов — 165,07

10. Евгений Зенкин — 162,17