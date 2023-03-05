Алиев — о результате финала «Гран-при»: «Из грязи в князи»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал результат в финале «Гран-при», где фигурист после 11-го места в короткой программе занял второе место по сумме.

«Из грязи в князи (о втором месте по сумме после 11-го в короткой. — Прим. «СЭ»), — сказал Алиев. — Здорово, что получилось показать такой результат. Показать, что я не безнадежен. Сложная подготовка после Кубка Первого канала. Подбодрил приезд наших друзей из Москвы. Меня это держало. Рад результату, что удалось поставить яркую точку в конце сезона, проявить мужество».

Победителем финала «Гран-при России» стал Петр Гуменник, набравший по сумме двух программ 282,12 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев — 277,74 балла. Третьим стал Марк Кондратюк — 273,40 балла.