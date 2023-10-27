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Гран-при России

27 октября, 09:15

Коган — о призовых: «Несмотря на сложности, оставили все суммы. Для многих — это мотивация остаться в спорте»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о роли призовых на внутренних соревнования.

«В этом сезоне мы оставили все суммы призовых в прежнем объеме, несмотря на все трудности. И на юниорских, и на взрослых этапах «Гран-при». Честно скажу, что для многих ребят — это была серьезная мотивация. И в прошлом году, и в этом многие остались, чтобы эту мотивацию реализовать», — сказал Коган.

За победу на одном этапе российской серии «Гран-при» взрослые спортсмены получат по 500 тысяч рублей, юниоры — по 200 тысяч. Вторым местам предусмотрены призовые в 300 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, третьим — 200 тысяч и 50 тысяч рублей.

За победу в финале взрослого «Гран-при» фигуристы получат по 1 миллиону рублей, за второе и третье место — 750 тысяч и 500 тысяч соответственно. Выплаты призерам финала юниорского составят 300 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей.

Фигурное катание
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