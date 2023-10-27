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27 октября, 08:15

Коган — о словах Косторной по судейству: «Мы не считаем, что были реальные нарушения. Результат справедлив»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал негативные реплики фигуристки Алены Косторной о судействе по итогам второго этапа российской серии «Гран-при» в Омске.

«Не мое дело говорить про комиссию по этике, но скажу по работе судей. Смотрите, у нас сидит семь судей. Как раз чтобы каждый имел свое мнение и мог выразить его. Но вы знаете, что фанбаза у нас в фигурном катании такова, что мы все время пытаемся найти кого-то виноватого. Вот мы вчера смотрели парное катание, юниоров. И видно, что есть элементы, которые видит прекрасно первый судья, а есть те элементы, которые видит лучше седьмой судья. И естественно, что есть тоже разброс в оценках.

Оценки они сначала обсуждаются на круглом столе после каждого вида. Мы не считаем, что там в Омске были какие-то реальные нарушения. Мы считаем, что результат справедлив, и надеемся, что в парном катании у Алены что-то получится», — сказал Коган.

Отметим, что Косторная на этих соревнованиях дебютировала в парном катании в дуэте с Георгием Куницей и была недовольна оценкой за компоненты. По итогам соревнований в Омске пара Косторная/Куница заняла четвертое место.

 
Георгий Куница и&nbsp;Алена Косторная. «Наш труд был спущен в унитаз, мой любимый вид спорта тонет в болоте». Ядерный монолог Косторной

 

Фигурное катание
Алена Косторная / Георгий Куница
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