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27 октября, 08:50

Гендиректор ФФККР Коган – российским СМИ: «Хочется позитива. Фигурное катание закончится и вам же не о чем будет писать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган обратился на пресс-конференции по случаю начала третьего этапа «Гран-при» по фигурному катанию к представителям спортивных СМИ.

«Хочется наконец-то какого-то позитива от наших представителей СМИ. Почитаешь зарубежные заметки, там и то больше позитивной реакции! В основном позитив, восхищение. А у нас… И ведь это наши спортсмены и наши герои. Надо относиться к ним как с своим, а то слишком много критики… Вот фигурное катание закончится и вам же не о чем писать будет!

Я многих из вас знаю, вы умеете писать, знаете фигурное катание. Но посмотрите глубже, можно делать аналитику. Поймите, нам и правда нужна обратная связь. Но она нам нужна не в виде хайпа, клика, лайков. А в виде реальных интересных разборов. Мы с удовольствием хотели бы это обсуждать», — сказал Коган. 

Третий этап «Гран-при России» в Красноярске пройдет с 27 по 30 октября.

Фигурное катание
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